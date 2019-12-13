Усыновленные дети Брэда Питта отказались встречать с ним Рождество, – СМИ

Голливудский актер Брэд Питт больше не пытается наладить отношения с бывшей возлюбленной Анджелиной Джоли. Однако общение с детьми для него остается приоритетной задачей. На днях стало известно, что рождественские праздники актер проведет с биологическими потомками, а вот усыновленные дети отказались от его приглашения.

Как сообщает US Weekly, впервые за последние 3 года религиозный праздник пройдет без надзора представителя Департамента по делам детей и семьи. Да и сама Анджелина Джоли, которая когда-то настаивала на присутствии надзирателя, не будет вмешиваться в этот день. Поэтому Брэд Питт с нетерпением ожидает Рождества и готовится к праздничному ужину.

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Известно, что приглашение звездного отца приняли не все потомки. Так, на Рождество в поместье Брэда Питта придут только его биологические дети: 13-летняя Шайло, которая недавно сменила имя на Джон, 11-летние двойняшки Нокс и Вивьен. Одновременно усыновленные Захара, Мэддокс и Пакс решили провести Рождество с матерью. По словам инсайдеров, Брэд Питт согласился с таким решением и не настаивает на присутствии старших детей на празднике.

"В прошлом году Захара приезжала к нему на Рождество, но теперь он не настаивает на встрече. Он больше не настаивает на том, чтобы Пакс, Мэддокс и Захара приходили. Брэд понимает, что это всех смущает, и решил не форсировать события, потому что дети уже и так через многое пережили", – рассказал инсайдер из близкого окружения голливудского актера.

Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

Источники добавляют, что первый ребенок Анджелины Джоли, которого она усыновила в браке с Билли Бобом Торнтоном, так и не общается с актером. 18-летний Мэддокс категорически отказывается мириться с Брэдом Питтом, поэтому даже и слушать не стал о его рождественском приглашении. Парень сейчас находится в Сеуле, где изучает биохимию. Однако на праздники он намерен вернуться в Лос-Анджелес и провести время с Анджелиной Джоли. В то же время Брэд Питт, который по документам является одним из опекунов Мэддокса, надеется, что когда-нибудь все изменится.

"Брэд не пытался встретиться с Мэддоксом. Они не общаются... Однако Брэд надеется, что когда Мэддокс повзрослеет, их отношения наладятся", – добавил инсайдер.



Джоли с сыном Мэддоксом / Instagram / @xx_efu

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?

В течение 3 лет за распрями между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом наблюдал весь мир. Актеры никак не могли найти компромисс и окончательно расстаться, хотя о разрыве сообщили еще в 2016 году. Во время судебных процессов Брэд Питт настойчиво боролся за опеку над 3 биологическими детьми и 3 усыновленными. 55-летний актер доказывал, что Анджелина Джоли запрещает детям общаться с ним и даже контролирует их телефонные разговоры. Старшие дети неоднократно заявляли, что недоразумения между родителями надоели, через что 18-летний Мэддокс мечтал переехать в другую страну. Заметив, как их с Брэдом Питтом скандалы влияют на психическое здоровье детей, Джоли пошла на уступки: по решению суда она позволила им проводить время с Питтом.