Уже не блондинка: Шакира кардинально сменила имидж

Популярная певица Шакира кардинально сменила цвет волос с традиционного белокурого в темный оттенок. Однако попала звезда в объективы папарацци не в наилучших условиях – артистка выходила из здания суда, где происходило слушание за плагиат ее песни La Bicicleta.

Кубинский исполнитель Ливам Рафаэль Кастельянос обвинил Шакиру и Карлоса Вивеса за то, что певцы без разрешения взяли фрагмент припева его композиции You Te Quiero Tanto (1997) и использовали в песне La Bicicleta.

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Ливам подал судебный иск на исполнителей, заседание по которому состоялось в Мадриде. Что интересно, Шакира из зала суда вышла радостной и улыбалась фотографам.

Кроме того, певица приятно поразила изменениями в имидже: артистка сменила цвет волос и стала шатенкой.



Шакира / Getty Images

Шакира и Карлос Вивес – La Bicicleta: смотрите видеоклип

Livam – Te Quiero Tanto: слушайте песню