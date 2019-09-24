В Африке сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя:как его назвали и почему это случилось

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Герцоги Сассекские, Меган Маркл и принц Гарри, дебютировали в своем первом семейном туре вместе с 4-месячным сыном Арчи Харрисоном. Несмотря на то, что они не показали своего первенца африканским поклонникам, те не пожалели для него подарков, в списке которых было новое имя.

После прилета в столицу Южной Африки Меган Маркл и принц Гарри совершили сразу два выхода, во время одного из которых герцогиня Сассекская засветила прошлогодний образ. Представители королевской семьи много общались с местными, а также выступали с речами. После официальной части и запланированных мероприятий они, по традиции, принимали подарки от своих поклонников. Как не странно, больше всего презентов получил их 4-месячный сын Арчи.

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Как сообщает иностранное издание Town & Country, одной из поклонниц семейства Меган Маркл рассказала, как малыш перенес полет.

Он совсем не ворчит, но сильно устал, поэтому постоянно отсыпается,
– призналась местной женщине герцогиня.

А после этого ее муж принц Гарри оговорился своим комментарием относительно впечатлений сына от Африки. "Сын был увлечен новым окружением и смотрел в окно, как завороженный, в частности, на Столовую гору", – сказал молодой папа.

После этого потрясенные фанаты вручили им немало подарков для отпрыска, в списке которых было новое имя. Поскольку целью тура семейства Сассекских в Африку является привлечение внимания к проблемам проживания, охраны, здоровья, безопасности, местные решили наградить самого молодого участника тура особым именем. Они прозвали Арчи Харрисона африканским именем Ntsika, что в переводе с языка банту означает "силовая колонна". А также подготовили для него черную футболку с его новым именем.

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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