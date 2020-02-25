В белом костюме от индийского дизайнера: Иванка Трамп посетила торжественный прием в Нью-Дели

Дочь Дональда Трампа Иванка не перестает удивлять своим изысканным вкусом в одежде во время светских мероприятий. Девушка в очередной раз продемонстрировала свою красоту на приеме в Нью-Дели в наряде от индийского дизайнера.

Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером, отцом и мачехой находятся с официальным визитом в Индии. Сегодня, 25 февраля, она вместе с любимым посетила президентский дворец Раштрапати-Бхаван. Там супругов ожидали с торжественным приемом.

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Иванка поразила своим аутфитом. Для этого мероприятия она выбрала белый костюм от индийского дизайнера Anita Dongre. Наряд состоял из туники на пуговицах и с разрезами и укороченных классических брюк. Дополнила образ белыми мюлями от Manolo Blahnik.

Среди аксессуаров выбрала золотистые серьги в стиле Болливуда, которые гармонично сочетались с ее одеждой.

Аккуратная ровная укладка и макияж с акцентом на глазах и губах завершили аутфит дочери президента США.



Иванка Трамп в белом костюме от индийского дизайнера / Фото: Getty Images