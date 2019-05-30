В белоснежных нарядах: счастливые Настя Каменских и Потап показали фото с медового месяца

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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Instagram / @realpotap

Настя Каменских и Потап, которые поженились 23 мая и сыграли пышную свадьбу в столице Украины, наслаждаются медовым месяцем в Турции, откуда показывают поклонникам трогательные и романтичные кадры.

Новое фото с отдыха Потап опубликовал на своей странице в Instagram.

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На новом снимке влюбленная украинская семья позирует в белой одежде с бокалами коктейлей и искренне улыбаются.

В голове и сердце только радость и счастье и любовь, стараюсь работать, но совсем не получается – не хочу, живу, смеюсь, люблю,
чувственно подписал фотографию рэпер Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

 

Что известно об отношениях Потапа и Насти Каменских?О личной жизни молодых супругов известно мало. Деятельность дуэта Потапа и Насти Каменских продолжалась с 2006 по 2017 год. В то время Потап находился в официальном браке с украинским продюсером Ириной Горовой (1999-2014) и имел от нее сына Андрея, которому сейчас 10 лет. Что касается Насти Каменских, то звезда пыталась всегда скрывать свои отношения, однако в последние годы начала намекать на роман с любимым человеком, которого не хотела показывать общественности. Она неоднократно публиковала в соцсетях фотографии с обручальным кольцом, появление которого не комментировала.

23 мая влюбленные поженились. В день свадьбы исполнители опубликовали видеоролик "Константа", в котором они публично заявили о своих чувствах и признались, что будут праздновать свадьбу.

Что касается экс-жены Потапа, то несмотря на развод с мужем, она продолжает вести с ним профессиональные отношения – вместе с ним она создала продюсерский центр Mozgi Entertainment, а также занимается общим воспитанием сына.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные свадьбы Музыка Настя Каменских Потап и Настя Потап
Источник: LifeStyle 24
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