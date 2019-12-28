В белоснежных перьях: Джамала поразила стильным образом в суперфинале "Х-фактора" – фото

Украинская певица Джамала поразила всех поклонников своим роскошным выходом в суперфинале шоу "Х-фактор" 10 сезона.

На своей странице в инстаграме победительница Евровидения-2016 разместила первые снимки своего роскошного образа. Джамала для суперфинала песенного шоу "Х-фактор" примерила белоснежное платье, которое выглядит очень сказочно.

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Платье с открытыми плечами было украшено перьями и подчеркнуло манящий силуэт певицы. Стилисты выровняли волосы Джамалы и сделали легкий макияж с акцентом на глазах.

"Я уже здесь! Сегодня состоится финал "Х-фактора". За кулисами волнение, новогодние декорации говорят о том, что нас ждет праздничный прямой эфир", – добавила в подписи к снимку звезда.

В инстаграм-сторис Джамала призналась, что у нее есть особые ассоциации с "Х-фактором". А именно совместное выступление и знакомство с Костей Бочаровым, который сегодня известен как MELOVIN.

"В 2015 году у меня вышла песня "Заплуталась". Однажды позвонили редакторы шоу и попросили согласия спеть ее вместе с одним из конкурсантов. Сначала объяснила, что это очень личная песня, я не уверена, смогу ли ее петь дуэтом. На это мне ответили, что конкурсант является страстным поклонником моего творчества и стоит попробовать. Потом была репетиция, на которой я познакомилась с Костей Бочаровым, что был тем самим конкурсантом... Эта песня стала дополнительным шагом к его победе", – вспомнила артистка.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Джамала / Instagram / @jamalajaaa