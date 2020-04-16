В бикини и топе: Надя Дорофеева поделилась сексуальными снимками

Популярная певица Надя Дорофеева не прекращает поражать поклонников. Во время карантина звезда ежедневно публикует новые кадры в сети, которые привлекают внимание миллионов украинцев. Не забывает она и добавлять пикантности блогу.

16 апреля на инстаграм-странице звезда опубликовала фото, на котором предстала в белых трусах и топе. Обольстительный наряд не только подчеркнул стройную фигуру Нади Дорофеевой, но и не скрывал многочисленные татуировки певицы, которые выглядели сексуально.

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"Утренние вибрации", – игриво подписала артистка фото, сделанное на кровати.

И уже на другом снимке Надя Дорофеева обернулась спиной к фотографу. Обнаженные ягодицы она прикрыла надписью "Оставайтесь дома". Еще большей пикантности кадру придавала незастеленная кровать.

"Ну, вы поняли", – подписала фото Надя Дорофеева, обращая внимание на карантинный лозунг. На это ее муж Владимир Дантес курьезно отписал: "Не поняли", чем вызвал смех у поклонников.