В бирюзовом сари: появились первые фото после свадьбы Приянки Чопры и Ника Джонаса

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Ник Джонас и Приянка Чопра
Ник Джонас и Приянка Чопра / Instagram @priyankachopra

Новоиспеченные супруги – известная модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра и американский певец, младший за нее на 10 лет, Ник Джонас – сыграли яркую свадьбу с сочетанием традиций христианской и индийской культуры. Первый выход влюбленных после празднования стал не менее интересным.

Теперь официально: Приянка Чопра и Ник Джонас стали женой и мужем. Насыщенное празднование свадьбы они точно запомнят на всю жизнь. В понедельник, 3 декабря, папарацци поймали супругов, ехавших в аэропорт Джодхпур.

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Приянка надела роскошный бирюзовый наряд – традиционное индийское сари с золотым узором. Руки актрисы украшали рисунки из хны, которые она сделала накануне свадьбы – церемонии мехенди. Ник Джонас выбрал обычную одежду, а именно жакет и брюки цвета хаки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Aashni + Co (@aashniandco)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IBTimes India (@ibtimes_india)

 

 

Теги: LifeStyle Кино Звездные свадьбы Индия
Источник: Lifestyle
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