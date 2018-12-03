В бирюзовом сари: появились первые фото после свадьбы Приянки Чопры и Ника Джонаса

Новоиспеченные супруги – известная модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра и американский певец, младший за нее на 10 лет, Ник Джонас – сыграли яркую свадьбу с сочетанием традиций христианской и индийской культуры. Первый выход влюбленных после празднования стал не менее интересным.

Теперь официально: Приянка Чопра и Ник Джонас стали женой и мужем. Насыщенное празднование свадьбы они точно запомнят на всю жизнь. В понедельник, 3 декабря, папарацци поймали супругов, ехавших в аэропорт Джодхпур.

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Приянка надела роскошный бирюзовый наряд – традиционное индийское сари с золотым узором. Руки актрисы украшали рисунки из хны, которые она сделала накануне свадьбы – церемонии мехенди. Ник Джонас выбрал обычную одежду, а именно жакет и брюки цвета хаки.