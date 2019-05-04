В блестящих прозрачных штанах и с ребенком на руках: светский выход Кайли Дженнер

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Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / GettyImages

Самая молодая миллиардерша в мире прилетела в Нью-Йорк и сходила в ресторан Nobu, возле которого она попала в объективы папарацци. Компанию ей составила дочь-годовалая Сторми.

Для светского выхода Кайли надела over-size жакет и яркие брюки из прозрачной сетки, которая украшена блестящими стразами. Лодочки из пластика на каблуках завершили образ красавицы.

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Такая сетка уже стала трендом сезона весна-лето, который повторила смелая звезда американского шоу "Семейство Кардашян". Добавим, что вечером, 3 мая, Дженнер была без своего любимого Тревиса Скотта, ведь в объективы фотографов рэпер не попал.

Что интересно, 21-летняя Кайли надела верхнюю одежду на голое тело. На своей странице в Instagram она опубликовала более откровенные фото, на которых частично обнажила грудь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Getty Images

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Getty Images

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Getty Images

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Кайли Дженнер Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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