В ближайшие 5 лет студия Warner Media не получит новые фильмы о Гарри Поттере: причина

В течение нескольких последних лет сеть подрывают слухи о продолжении любимой франшизы "Гарри Поттер". Вот наконец информацию подтвердила студия, которая традиционно будет заниматься производством. Однако, несмотря на усердную работу, их стриминговый сервис не сможет предложить фанатам посмотреть новые части на их платформе, как минимум до 2025 года. Почему – читайте дальше.

То, что франшиза "Гарри Поттер" будет продолжаться – бесспорный факт. Фанаты точно увидят эпизод о всех фантастических и магических существах из любимой саги, а так, возможно, даже продолжение истории потомков Гарри Поттера и его заклятого врага Волдеморта.

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Однако, как сообщает издание Comic Book, потоковый сервис компании Warner Bros., получивший название HBO Max, не сможет получить и показывать новые части к 2025 году.

Дело в том, что в 2016 году, когда вышла первая часть приквела под названием "Фантастические звери и где их искать", студия Warner Bros. переуступила все права на телевизионные показы и цифровую дистрибуцию всех проектов о талантливом волшебнике и его любимой школе Хогвартс компании NBCUniversal.

Действие заключенного соглашения истекает аж в 2025 году. Незадолго после подписания договора руководство Warner Bros. пыталось договориться о возврате прав, однако пока разговоры не дали ожидаемых результатов. "Эти дискуссии (с NBCUniversal, – LifeStyle 24) будут продолжаться, но пока вы можете пользоваться нашим сервисом без "поттерианы", – прокомментировал ситуацию представитель компании Кевин Рейлли.