В блузе с глубоким декольте и латексных штанах: певица Камалия поразила сексуальным образом
Украинская певица Камалия взбудоражила сеть. Исполнительница поделилась жарким фото, на котором предстала в страстном образе.
Камалия удивила поклонников необычным для себя нарядом. На ее странице в инстаграме появилась пикантная фотография, на которой она продемонстрировала свои соблазнительные формы.
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На эротическом снимке знаменитость позирует в белой блузке с пышными рукавами и глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Также Камалия одета в латексные брюки черного цвета. Звезда дополнила сексапильный образ бирюзовыми перчатками, черным поясом в белый горошек и стильными висячими серьгами. Волосы уложила ровно, а на лице сделала яркий макияж с красной помадой на губах.
В публикации Камалия рассказала о фильме "Маленькие женщины" и посоветовала подписчикам пересмотреть его.
"Маленькие женщины" – украинский трейлер: смотрите видео онлайн
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