В брючном костюме и купальнике: знойный образ модели Эльзы Хоск

Шведская модель Эльза Хоск, которая получила мировую славу благодаря бренду Victoria's Secret, поделилась жаркими снимками с отдыха. Манекенщица показала пляжный образ, в котором смело совместила брючный костюм и сексуальный купальник.

Как известно, Эльза Хоск – любительница провокационных фотографий и образов. Поэтому даже обыденная фотосессия с участием модели превращается в пикантную. Пока "ангел" Victoria's Secret находится с друзьями на Ямайке. Оттуда Эльза Хоск уже опубликовала эффектные фотографии, которые успели взбудоражить сеть.

Читайте также: Тропическая красота: Эльза Хоск поразила спортивной фигурой в крошечном бикини

На серии снимков 31-летняя модель решила показать, как она изучает культуру экзотической страны. Для прогулки по курортному городу Эльза Хоск выбрала винтажный брючный костюм, под который надела черный купальник. В наряде знаменитая манекенщица засветила безупречный пресс и сексуальные формы.

Пикантности образу Эльзы придавали распущенные волнистые волосы. Кроме этого, модель позировала перед камерой босиком, что также выглядело довольно соблазнительно.



Эльза Хоск в жаркой фотосессии / Instagram / @hoskelsa

Но этим Эльза Хоск не ограничилась. Модель поделилась пляжными снимками в закрытых купальниках, которые покорили ее поклонников.



Эльза Хоск в купальнике / Instagram / @hoskelsa

Сексуальная Эльза Хоск с подругой / Instagram / @hoskelsa