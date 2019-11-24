В брючном костюме и купальнике: знойный образ модели Эльзы Хоск

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Эльза Хоск в купальнике и костюме: сексуальные фото / Instagram / @hoskelsa

Шведская модель Эльза Хоск, которая получила мировую славу благодаря бренду Victoria's Secret, поделилась жаркими снимками с отдыха. Манекенщица показала пляжный образ, в котором смело совместила брючный костюм и сексуальный купальник.

Как известно, Эльза Хоск – любительница провокационных фотографий и образов. Поэтому даже обыденная фотосессия с участием модели превращается в пикантную. Пока "ангел" Victoria's Secret находится с друзьями на Ямайке. Оттуда Эльза Хоск уже опубликовала эффектные фотографии, которые успели взбудоражить сеть.

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На серии снимков 31-летняя модель решила показать, как она изучает культуру экзотической страны. Для прогулки по курортному городу Эльза Хоск выбрала винтажный брючный костюм, под который надела черный купальник. В наряде знаменитая манекенщица засветила безупречный пресс и сексуальные формы.

Пикантности образу Эльзы придавали распущенные волнистые волосы. Кроме этого, модель позировала перед камерой босиком, что также выглядело довольно соблазнительно.


Эльза Хоск в жаркой фотосессии / Instagram / @hoskelsa

Но этим Эльза Хоск не ограничилась. Модель поделилась пляжными снимками в закрытых купальниках, которые покорили ее поклонников.

Ельза Госк у купальнику
Эльза Хоск в купальнике / Instagram / @hoskelsa

Сексуальна Ельза Госк з подругою Сексуальная Эльза Хоск с подругой / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Эльза Хоск Отдых Эротика
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