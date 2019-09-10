В цветочном платье: Кейт Миддлтон поразила нежным образом

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Во вторник, 10 сентября, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон совершила очередной светский выход. Герцогиня Кембриджская посетила открытие нового сада в Уизли, над которым работала герцогиня в рамках фестиваля "Назад к природе".

Мероприятие состоялось в городе Вогинг, недалеко от Лондона. Для выхода Кейт Миддлтон надела роскошное элегантное мидиплатье нежно-голубого оттенка с цветочным принтом. Наряд герцогиня выбрала из коллекции Emilia Wickstead, стоимость которого составляет около 2250 долларов.

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Как женщина из королевской семьи, Кэтрин в который раз демонстрирует чувство стиля без провокационных элементов. Аксессуарами "аутфита" стали пояс, который подчеркнул стройную талию жены принца Уильяма, лаконичные серьги.

Завершили образ светлая летняя обувь на невысокой платформе, дневной макияж с акцентом на глазах и традиционная объемная укладка.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
​Кейт Миддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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