В джинсах и кроссовках: Меган Маркл осуществила визит в благотворительную организацию

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Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

Пока весь мир обсуждает "войну" герцогов Сассекских с прессой, Меган Маркл продолжает выполнять свои королевские обязанности. В последние дни октября жена принца Гарри решила не готовиться к Хэллоуину, а посетить благотворительную организацию в Лондоне.

На инстаграм странице герцогов Сассекских появилось волшебное видео с этого события. Визит в организацию Luminary Bakery, расположенную в центре Лондона, ни был анонсирован, поэтому только после обнародования ролика сторонники Меган Маркл узнали, что она имела такой особый выход.

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Представительница Кенсингтонского дворца решила поддержать благотворителей, которые открывали новую пекарню. Чтобы привлечь к этому событию большее внимание общественности, Меган Маркл пришла в первый день работы заведения и приняла участие в украшении торта. Герцогиня Сассекская пообщалась с работницами и присоединилась к торжественному разрезанию трехэтажного десерта.

"В начале этой недели герцогиня Сассекская посетила женщин из Luminary Bakery, когда они отмечали открытие своей новой пекарни. Это был особый момент, когда отпраздновали достижение их замечательной бизнес-модели. Luminary Bakery – прекрасный пример сообщества, которое помогает тем, кто испытывает трудности", – отметили в блоге.

Что известно о​ Luminary Bakery?
Британская организация, которая помогает женщинам, которые не могут справиться с жизненными проблемами – бедностью, семейным насилием, зависимостями и тому подобное. Благотворители обучают их и дают место работы. Герцогиня Меган Маркл активно поддерживает сообщество и рассказала о нем в сентябрьском выпуске British Vogue.

Для этого особого выхода Меган Маркл решила отказаться от роскошных платьев, предпочтя стиль casual. Герцогиня Сассекская предстала перед организаторами Luminary Bakery в рубашке в полоску, джинсах и кроссовках. Осенний образ представительница королевской семьи дополнила светлым пальто и лаконичными украшениями. Вероятно, такой наряд был частью выбранной стратегии: герцогиня Сассекская с легкостью настроила участников встречи на общение и казалась обычной британкой.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle благотворительность Королівська сім'я Меган Маркл
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