В джинсах и желтом топе: 51-летняя экс-звезда Playboy Донна Д'Эррико подчеркнула стройную фигуру

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Донна Д'Эррико
Донна Д'Эррико / www.gettyimages.com

Бывшая звезда Playboy и актриса, которая снималась в "Спасателях Малибу" с 1996 до 1998 год, Донна Д'Эррико попала в объективы папарацци во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса.

 

Донна выглядит дважды моложе своего настоящего возраста. Для выхода актриса надела джинсы-скинни, которые объединила с топом оранжевого цвета с глубоким декольте.

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Завершили образ Д'Эррико бежевые босоножки на высоких шпильках, распущенные длинные белокурые волосы и яркий макияж с акцентом на глазах.

Актриса действительно поражает своим эффектным внешним видом и уверенностью в себе. Добавим, что многие звезды поражают идеальным телом после 50 лет. Для кого-то секретами молодости и красоты становятся спорт и правильное питание, а для других – пластические операции.

Донна Д'Ерріко
Донна Д'Эррико/ Getty Images

Донна Д'Ерріко
​Донна Д'Эррико/ Getty Images

С 1996 по 1998 год Донна Д'Эррико снималась в американском сериале "Baywatch". Со съемок прошел 21 год, а знаменитость до сих пор щеголяет отличной внешностью. К слову, на постере "Спасателей Малибу" актрисе уже около 30 лет.

Донна Д'Ерріко
​Донна Д'Эррико/ Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Мода
Источник: LifeStyle 24
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