В джинсовом платье: как испанская королева Летиция повторила образ Меган Маркл

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Королева Летиция и Меган Маркл
Королева Летиция и Меган Маркл / Instagram / @hellomagus

Жена испанского короля Филиппа VI и бывшая журналистка, королева Летиция прибыла в Мозамбик с двухдневным визитом и ошеломила стильным внешним видом.

Испанская королева для выхода надела джинсовое платье длины миди от бренда Carolina Herrera. Сторонники королевской семьи сразу заметили сходство этого платья с нарядом, который примерила герцогиня Сассекская.

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Маркл в конце июля для матча по поло выбрала темно-синее джинсовую платье также от Carolina Herrera. Фанаты в восторге от подобных вкусов Меган и Летиции.

Заметим, чаще всего платье из денима подходит для дневных образов, а не вечерних выходов. Однако на примере двух женщин можно увидеть, как играть с аксессуарами для того, чтобы создать идеальный look для светлого дня, или же вечера.

Королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @reinaletiziaofficial

Королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @reinaletiziaofficial

Свой образ Летиция завершила темно-синими лодочками и клатчем в тон. Меган в свое время разбавила платье светло-розовыми лодочками на каблуках, плетеной белой сумкой и солнцезащитными очками.

меган маркл
Меган Маркл на матчи по поло в Беркшире / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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