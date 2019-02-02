В джунглях: Пенелопа Крус снялась в роскошном фотосете для Swarovski

Испанская киноактриса Пенелопа Крус стала звездой новой рекламной кампании ювелирного бренда Atelier Swarovski, где представила новую коллекцию украшений. Звезда кинематографа уже длительное время является амбассадором элитной марки.

Новые снимки появились на Instagram-странице бренда и самой актрисы. Для обольстительного фотосета, автором которого стали Mert и Marcus, Пенелопа примерила роскошное черное платье с открытым декольте и плечами среди зеленых растений и водоема. Волшебный образ стилисты дополнили ярким макияжем, собранной прической и, конечно же, новой весенней коллекцией Atelier Swarovski с фиолетовыми камнями.

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Пенелопа Крус для Atelier Swarovski / Instagram / @penelopecruzoficial

В другом образе для фотоистории Пенелопа примерила белое платье, которое добавляла нежность образу актрисы. Лаконичные и повседневные украшения с подвесками в форме полумесяца прекрасно гармонировали с весенним look'ом.



Пенелопа Крус для Atelier Swarovski / Instagram / @penelopecruzoficial

На других фото Крус примерила третий образ, надев платье черного цвета, которое отлично подчеркивало ее фигуру и пышную грудь. Украшения в форме цветов, легкая распущенная прическа и нюдовый макияж прекрасно соединились с завершающим образом.



Пенелопа Крус для Atelier Swarovski / Instagram / @penelopecruzoficial