"В гостях у сказки" Сергей Бабкин поехал с семьей в Лапландию – фото

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Сергей Бабкин
Сергей Бабкин / Instagram / @babkin_official

Украинский музыкант Сергей Бабкин отправился с семьей отдыхать в сказочную Лапландию.

Новые фото Бабкин опубликовали на своих страницах в Instagram.

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Сергей сообщил, что "Бабкины в гостях у сказки" и их дети счастливы от этого.

Второй день в Лапландии. Что мы узнали. Утром просыпаемся в 9.00. На улице темно, как ночью. В 10.00 начинает светлеть. Полный световой день начинается в 11.30 и длится до 14.30. В 15.00 уже почти темно. Оказывается сейчас (в зимний период) здесь полярная ночь. Чтобы сделать фото при дневном освещении, у вас всего 3:00. В другое время везде горят фонари, горы все освещены в темное время суток. Кататься можно до 19.00, потом фонари отключают и все идут на ужин,
– рассказала жена Сергея Снежана Бабкина.

Также она добавила, что в Лапландии очень холодно и стоять на месте невозможно, поэтому нужно постоянно двигаться.

"Воздух сухой и поэтому мороз щиплет сильно! Надо очень тепло одеваться! Сегодня мы провели на горках более 5 часов!" – отметила Снежана.

 

 

 

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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