В халате и украшениях: Тина Кароль показала сексуальные фото

Знаменитая украинская певица Тина Кароль имеет прекрасную фигуру, которой любит щеголять в роскошных приталенных платьях. И на этот раз артистка опубликовала фото в халате, которые выглядели не менее пикантно.

Не секрет, что Тина Кароль имеет насыщенный гастрольный график, который умело совмещает с участием в рейтинговых проектах, в частности, "Танцах со звездами 2019". Но несмотря на такую занятость она успевает уделять время своим поклонникам, публикуя чуть ли не ежедневно частные фото.

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22 октября артистка показала очередные кадры, которые взбудоражили сеть. Тина Кароль предстала в белоснежном халате, сексуально оголив свои плечи. Пикантности образу добавило полотенце, замотанное на голове артистки, поэтому создавалось впечатление, что она только что вышла из душа.

И, как оказалось, в таком пикантном образе Тина Кароль прорекламировала украшения от отечественной марки. Автором снимков стал фотограф Антон Кулаковский, который умело подчеркнул красоту певицы и ювелирных изделий, которые она примеряла.

Это не первый раз Тина Кароль щеголяла рекламными фотографиями. В первые недели октября она опубликовала фото в черном наряде и украшениях. Кадр был довольно соблазнительным благодаря пикантному декольте.