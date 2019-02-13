В Instagram – паника: у блогеров резко начали исчезать миллионы подписчиков

Уже второй день в социальной сети Instagram блогеры говорят о том, что количество их подписчиков резко начало падать. На некоторых страницах это число достигает 30-50 отписанных страниц, а вот у знаменитых инфлюэнсеров, таких как Селена Гомес, Ариана Гранде и Кайли Дженнер цифры превысили больше миллиона подписчиков.

Уже на протяжении нескольких лет известные певицы и модели занимают первые позиции в списке блогеров с наибольшей аудиторией. По состоянию на январь 2019 года футболист Криштиану Роналду имел 150 миллионов поклонников, став первым человеком на планете с наибольшим количеством сторонников в соцсети. Следующей в рейтинге шла певица Селена Гомес (144,5 миллиона), Ариана Гранде (141 миллион) и другие.

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Но вчера, 12 февраля, в Instagram случился некий "баг", из-за которого у блогеров начали резко исчезать подписчики. Сначала предполагалось, что таким образом разработчики Instagram "чистят" социальную сеть от ботов и неактивных учетных записей, что уже происходило однажды в ноябре прошлого года. Но утром, 13 февраля, на Twitter-странице представителей Instagram отмечалось, что они не знают, в чем проблема, и сейчас активно работают над ее решением.

Нам известно о проблеме, которая вызывает изменения в количестве подписчиков некоторых страниц. Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему как можно скорее,

– говорится в заявлении.

We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible. — Instagram (@instagram) 13 лютого 2019 р.

Обновленная информация

Сейчас количество подписчиков уменьшилось только у Селены Гомес – со 144 миллионов до 143,2, но это может быть связано с ее отсутствием в социальной сети в течение нескольких месяцев. Стоит отметить, что сеть Instagram уже несколько часов работает с незначительными "перебоями". У большинства блогеров количество подписчиков вернулось.