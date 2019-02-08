В институте Pantone представили самые модные цвета весны/лета 2019 года: фотоподборка

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Самые актуальные цвета весны/лета 2019 года
Самые актуальные цвета весны/лета 2019 года / www.pantone.com

Команда Pantone не знает отдыха. Представители Института неустанно работают над исследованиями самых модных цветов каждого сезона. Так, недавно они опубликовали палитру самых модных цветов весны/лета 2019 года.

В декабре 2018 года в институте Pantone представили главный цвет 2019 года. Им стал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном. Однако, кроме главного цвета сезона, команда определяет самые актуальные оттенки каждого сезона. Результаты по палитре весны / лета 2019 года представители опубликовала на официальном сайте института Pantone.

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В палитре актуальных оттенков на ближайшие сезоны представлено 12 основных цветов, а также 4 дополнительных классических нейтральных тонов.

Цвета весны/лета 2019 года

Первые места в палитре заняли яркие весенние оттенки, которые привлекают внимание. Это оттенки красного, оранжевого и розового. В институте Pantone их описали так:

Fiesta – праздничный оранжево-красный, он излучает энергию, страсть и волнение.
Jester Red – добавляет глубину и интенсивность, сочетает богатую элегантность с урбанистичностью.
Turmeric – куркума: это оживленный апельсин, который добавляет намек остроты в палитре.
Living Coral – живой коралл: приветливый и живительный тон, золотистый оттенок которого придает ему более мягкий цвет.

Актуальні кольори весна літо 2019
Скриншот с сайта Pantone

Следующими после них шли зеленый, желтый и синий, которые символизируют веселье. Однако каждый из оттенков имеет свое значение и тон.

Pink Peacock – привлекательный для театральных фанатов Pink Peacock выходит на пир для глаз поклонников.
Pepper Stem – желто-зеленый перец символизирует стебель и поощряет наше стремление к здоровому богатству природы.
Aspen Gold – освещает наш день, солнечное золото, стимулирует чувства радости и хорошего настроения.
Princess Blue – величественный королевский синий оттенок, сверкает и засвечивает.

Актуальні кольори весна літо 2019 року
Скриншот с сайта Pantone

Закрывали палитру самых актуальных цветов весна/лето 2019 года спокойные и сдержанные оттенки коричневого, горчичного, хаки и розового, каждый из которых также имеет свой подтон.

Toffee – непреодолимый вкус "Ирис" подавляет аппетит.
Mango Mojito – золотисто-желтое манго "Мохито" подкармливает нашу тягу к приятным удобствам.
Terrarium Moss – мох "Террариум" вызывает мысли о листьях и красоте в природе.
Sweet Lilac – лаванда, розовая лаванда, легкий и нежный тон Sweet Lilac спокойно завораживает.

Актуальні кольори весна літо 2019
Скриншот с сайту Pantone

Однако для любителей классических спокойных оттенков команда Pantone также подготовила информацию о актуальных цветах. Ими стали тона бежевого, синего и коричневого. В институте утверждают, они будут отлично сочетаться в образах, создавая цветные контрасты.

Soybean – естественный, надежный и универсальный нейтрал.
Eclipse – глубокий синий оттенок северного неба, задумчивый Eclipse является и серьезным и таинственным.
Sweet Corn – сладкая кукуруза соблазняет своим мягким оттенком.
Brown Granite – базовый и крепкий коричневый "гранит" является аутентичным и вневременным.

Актуальні кольори весна літо 2019
Скриншот с сайта Pantone
 

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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