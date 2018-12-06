В Институте Pantone выбрали главный цвет 2019 года

Самым актуальным оттенком 2019 года, по версии Института Pantone, стал Living Coral – коралловый цвет с золотистым подтоном.

Об этом сообщили на сайте института.

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"В ответ на давление цифровых технологий и социальных сетей, которые все больше внедряются в повседневную жизнь, мы ищем оригинальные и захватывающие впечатления, которые обеспечивают связь и интимность. Коммуникабельная и энергичная, природа цвета Living Coral поощряет к безмятежной деятельности. Символизируя нашу врожденную потребность в оптимизме и стремлении к радости, цвет Living Coral воплощает наше стремление к игривости", – утверждают в Pantone.



Living Coral – цвет 2019 года

Институт цвета Pantone уже 20 лет ежегодно дает "оттеночные ориентиры" модельерам и дизайнерам из различных отраслей.

Напомним, что предшественником Living Coral был цвет Ultra Violet (ультрафиолет).