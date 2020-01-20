В Италии случайно нашли картину стоимостью 60 миллионов евро

На протяжении 23 лет искусствоведы считали, что потеряли картину легендарного Густава Климта "Портрет дамы". Полотно украли из галереи в итальянском городе Пьяченца. Однако, как оказалось, картина всегда была в музее.

Как сообщает BBC, работу легендарного австрийского художника Густава Климта украли в 1997 году. Стоимость "Портрета дамы" оценивают в 60 миллионов евро, поэтому эксперты даже не предполагали, что воры могли не продать картину и спрятать ее в помещении музея.

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Неожиданную находку обнаружили садоводы, которые очищали стены галереи современного искусства Ricci Oddi от плюща. В стене рабочие заметили железную панель, прикрытую ветками растения. Именно там воры спрятали дорогую картину. Однако почему злоумышленники не забрали украденное полотно из галереи и не пытались его продать коллекционерам – пока неизвестно.

В течение декабря 2019 года картина проходила тщательную проверку. Эксперты определили оригинальность работы Густава Климта с помощью ультрафиолетовых и инфракрасных лучей и сравнивали данные с изображением, сделанным в 1996 году. На днях эксперты утвердительно заявили, что найденная картина прошла все этапы проверки и является оригинальной работой художника.

Соответствие между изображениями позволило нам определить, что это безусловно оригинальная картина. Прошло много лет, но нужен только рутинный уход, чтобы ее восстановить, ничего особо сложного

– рассказал художественный эксперт Гвидо Кауцци.



В Италии нашли картину Густава Климта стоимостью 60 миллионов евро / The Boston Globe

"Портрет дамы" принадлежит к позднему творчеству Густава Климта. Художник создал картину в 1916 году. В конце 1925-го полотно приобрели представители итальянской галереи Ricci Oddi и сделали его главным экспонатом музея. Однако картина исчезла при загадочных обстоятельствах.

22 февраля 1997 года в галерее устроили специальную выставку, на которую пришли сотни ценителей искусства. После светского события обнаружили исчезновение работы Густава Климта. Каркас украденной картины нашли на следующий день после ограбления: воры выбросили его на крышу здания. Поэтому стражи порядка подозревали, что грабители попали в галерею через окно на верхнем этаже здания. Но, как оказалось, картину не вынесли из музея, а спрятали в стене, поместив дорогое произведение в черный мешок. Сейчас "Портрет дамы" передали на реконструкцию и вскоре представят в галерее.