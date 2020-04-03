24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

В Италии умер знаменитый дизайнер Серджио Росси: вероятная причина-COVID-19

- Читати новину українською
Умер дизайнер Серджио Росси / firenze.themall.it

84-летний дизайнер Серджио Росси умер в Италии. В госпиталь он попал за несколько дней до смерти. Медики подозревают, что у культового модельера был коронавирус.

О смерти культового дизайнера и владельца бренда обуви Sergio Rossi сообщает итальянское издание WWD. По данным журналистов, 84-летний Серджио Росси обратился за помощью к медикам в городе Чезена. За считанные дни после госпитализации модельер умер.

Читайте также: Знаменитый комедийный актер Эдди Лардж умер от коронавируса

Когда и где состоится прощание с кутюрье, пока неизвестно. Не разглашают и официальных причин смерти Серджио Росси.

Серджио Росси родился в 1935 году в Сан-Мауро-Пасколи – одном из главных обувных регионов Италии. Поэтому было неудивительно, что он решил создавать безупречные аксессуары и обувь для модниц во всем мире. В 1960-ых Серджио Росси запустил торговую марку и начал сотрудничество с такими легендарными брендами как Versace и Dolce & Gabbana.

"Он любил женщин и мог вечно восхищаться их уникальностью и грацией. Серджио всегда задавал тренд и имел прекрасный вкус. Его обувь всегда носили первые модницы мира, но он не был доволен результатом и доводил изделия до безупречности. Обувь никогда не была для него просто аксессуарами", – рассказал исполнительный директор бренда Рикардо Шютто.

Важно. По состоянию на 3 апреля от коронавирус умерло 53 160 человек. Италия остается второй страной по количеству инфицированных. Первенство в статистике ВОЗ имеет США. Всего COVID-19 обнаружили у 1 016 401 человека.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Звездные болезни Мода Потери LifeStyle
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 2 апреля: в мире более миллиона инфицированных, в Днепре вырыли 600 могил
Новини України 30531
сегодня , 06:50 Цены на российскую нефть: насколько близко падение империи
Статті 14221
сегодня , 08:30 3 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 898
сегодня , 12:29 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 289545
сегодня , 11:25 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: финальные 7 и 8 серии
Кіно 44305
сегодня , 10:48 Земфира представила лирическую песню "Крым": видео
Музика 752
сегодня , 12:34 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Інтернет 368287
сегодня , 11:25 Знаменитый комедийный актер Эдди Лардж умер от коронавируса
Новини шоу-бізнесу 2159
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:10 5 комедий с Эдди Мерфи, которые больше всего понравились зрителям
Юлія Михайлова
2 апреля 19:00 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
2 апреля 13:22 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
2 апреля 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
1 апреля 14:30 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук