В Италии умер знаменитый дизайнер Серджио Росси: вероятная причина-COVID-19

84-летний дизайнер Серджио Росси умер в Италии. В госпиталь он попал за несколько дней до смерти. Медики подозревают, что у культового модельера был коронавирус.

О смерти культового дизайнера и владельца бренда обуви Sergio Rossi сообщает итальянское издание WWD. По данным журналистов, 84-летний Серджио Росси обратился за помощью к медикам в городе Чезена. За считанные дни после госпитализации модельер умер.

Читайте также: Знаменитый комедийный актер Эдди Лардж умер от коронавируса

Когда и где состоится прощание с кутюрье, пока неизвестно. Не разглашают и официальных причин смерти Серджио Росси.

Серджио Росси родился в 1935 году в Сан-Мауро-Пасколи – одном из главных обувных регионов Италии. Поэтому было неудивительно, что он решил создавать безупречные аксессуары и обувь для модниц во всем мире. В 1960-ых Серджио Росси запустил торговую марку и начал сотрудничество с такими легендарными брендами как Versace и Dolce & Gabbana.

"Он любил женщин и мог вечно восхищаться их уникальностью и грацией. Серджио всегда задавал тренд и имел прекрасный вкус. Его обувь всегда носили первые модницы мира, но он не был доволен результатом и доводил изделия до безупречности. Обувь никогда не была для него просто аксессуарами", – рассказал исполнительный директор бренда Рикардо Шютто.

Важно. По состоянию на 3 апреля от коронавирус умерло 53 160 человек. Италия остается второй страной по количеству инфицированных. Первенство в статистике ВОЗ имеет США. Всего COVID-19 обнаружили у 1 016 401 человека.