В изумрудном платье от любимого бренда: Кейт Миддлтон совершила официальный выход

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @hrhprincgeorge

Герцогиня Кембриджская вышла в свет в элегантном платье изумрудно-зеленого цвета. Поклонники Кейт Миддлтон сразу заметили, что в подобном наряде, но другого оттенка, жена принца Уильяма уже появлялась на публике.

Кейт Миддлтон начала новый месяц из очередных достижений. После получения Королевского ордена от Елизаветы II герцогиня Кембриджская приступила к выполнению непосредственных обязанностей патрона. Она посетила открытие медицинского центра Анны Фрейд, в котором будут работать с психическим здоровьем детей и молодежи.

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Для важного события Кейт Миддлтон выбрала темно-зеленое платье от бренда Emilia Wickstead, цена которой составляет 685 евро. Закрытое декольте, акцент на талии и длина до колен – отлично подчеркнули элегантность герцогини и сдержанность в ее стиле. Ее образ завершили светлый клатч и туфли-лодочки.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @katemidleton

Однако самым интересным в выходе жены принца Уильяма стало то, что однажды она уже появлялась на публике в таком же наряде от того же бренда. Вероятно, Кейт так полюбила марку Emilia Wickstead, что приобрела сразу несколько платьев разных оттенков. Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская является довольно рациональной персоной, поэтому во время ее выходов на ней часто можно заметить даже одни и те же наряды.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Instagram / @hrhcatherine_middleton
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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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