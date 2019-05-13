В ярком пальто и солнцезащитных очках: новый выход королевы Елизаветы II

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Яркий выход королевы Елизаветы II
Яркий выход королевы Елизаветы II / www.gettyimages.com

В 93 года королева Великобритании не только участвует в официальных мероприятиях, но и следит за любимым конным спортом. Так, на днях Елизавета II посмотрела соревнования и отметила лучших спортсменов.

После рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл Ее Величество находится в Виндзоре. Там королева Елизавета II поселилась в соседнем имении от герцогов Сассекских и запланировала несколько официальных мероприятий. В частности, монарх отметила 200-летие со дня рождения королевы Виктории, а 12 мая стала зрителем любимых конных скачек.

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Во время спортивного события Ее Величество приняла участие в награждении знаменитого спортсмена Бойда Екселя. Именно это событие сменило наряд королевы: она вынуждена была сменить будничные пальто, не привлекающие значительное внимание общественности, и платки на более изысканный образ.

Следовательно перед камерами Елизавета II предстала в эффектном пальто насыщенного бирюзового цвета и шляпке, подобранной под тон одежды. Изящные украшения из королевской коллекции, черные варежки и обувь дополнили look Ее Величества. Кроме этого, на спортивное событие монарх пришла в солнцезащитных очках, что потрясло поклонников, ведь королева крайне редко выбирает этот аксессуар модниц.

Єлизавета ІІ
Елизавета ІІ в Виндзоре / Getty Images

Британська королева Єлизавета ІІ
Британская королева Елизавета ІІ / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода Елизавета II
Источник: LifeStyle 24
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