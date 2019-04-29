В ярком плаще и без каблуков: Мелания Трамп удивила своим образом

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / www.hellomagazine.com

Обычно первая леди США выбирает для официальных встреч любимые туфли-лодочки на каблуках. Однако на этот раз Мелания Трамп предпочла удобные балетки, что удивило сеть.

Как известно, 26 апреля первая леди США отметила свой 49-й день рождения. Однако представитель Белого дома отказалась от шумного праздника, взамен приняв участие в ряде официальных мероприятий. Дональд и Мелания Трамп в тот день встречали делегацию из Японии – премьер-министра Абэ Синдзо и его жену Аки Абэ.

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Во время многодневного визита японского чиновника президент США провел ряд запланированных переговоров. А вот Мелания Трамп предложила Аки Абэ неформальное развлечение: первая леди пригласила известную японку на прогулку. Вместе с гостьей она посетила Вашингтонский монумент и Национальный дендрарий США. Кроме этого, первая леди сделала небольшую экскурсию по президентской резиденции.

Для такого насыщенного дня Мелания Трамп решила не надевать свои любимые туфли-лодочки, а отдать предпочтение удобным балеткам. К обуви первая леди США подобрала эффектное малиновое платье и плащ, который накинула себе на плечи.

В то же время жена премьер-министра предстала перед камерами в стильном наряде в японском стиле. Черно-белое платье Аки Абэ дополнила туфлями на устойчивых каблуках. Отметим, что как Мелания Трамп, так и ее гостя выглядели роскошно.

Меланія Трамп з Акі Абе
Мелания Трамп с Аки Абэ​ / Instagram / @alwaysmelania


Мелания Трамп в Вашингтоне​/ Instagram / @flotus

Екскурсія за участю Меланії Трамп
Экскурсия с участием Мелании Трамп​ / Instagram / @flotus

Вигляд з Білого дому
Белый дом / Instagram / @flotus

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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