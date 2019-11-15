В эффектном костюме от Oscar de la Renta: Кейт Миддлтон повторила свой образ

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Кейт Миддлтон в ярком костюме
Кейт Миддлтон в ярком костюме / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджская покорила поклонников новым публичным выходом. На этот раз Кейт Миддлтон выбрала яркий костюм от Oscar de la Renta, который стоит более 1000 долларов.

Жена принца Уильяма совершила анонсированную поездку в графство Норфолк. Именно там Кейт Миддлтон посетила детский хоспис The Nook. Визит герцогини Кембриджской в заведение был прогнозируемым, ведь она после свадьбы с Уильямом стала патроном организации EACH, которая финансово помогала построить хоспис.

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Для этого особого выхода Кейт Миддлтон выбрала один из любимых костюмов от Oscar de la Renta. Наряд состоял из фиолетовой юбки и пиджака на пуговицах. Образ герцогиня дополнила черными плотными колготами, обувью на каблуках и маленьким клатчем, который она элегантно держала на протяжении всей встречи.

Ефектний образ Кейт Міддлтон
Эффектный образ Кейт Миддлтон / Getty Images

Приезд Кейт Миддлтон в Норфолк привлек немалое внимание общественности. Британцы пришли на встречу с герцогиней Кембриджской, приветствуя ее цветами и размахивая маленькими флагами. От такого внимания представительница королевской семьи была в восторге, поэтому не отказалась от общения с поклонниками. В частности, Кейт с удовольствием поговорила со школьницами, о чем свидетельствуют фото в сети.

Кейт Міддлтон здійснила офіційну поїздку
Кейт Миддлтон совершила официальную поездку / Getty Images

Интересно, что стильный и эффектный наряд Кейт Миддлтон уже можно было увидеть во время одного из ее публичных выходов. В январе 2019 года знаменитая британка посетила Королевский театр. Тогда супруга принца Уильяма дополнила образ туфлями-лодочками с золотыми вставками.

Кейт Міддлтон сходила до театру
Кейт Миддлтон сходила в театр / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Стиль и мода LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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