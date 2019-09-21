В экстремально коротком платье: 33-летняя Ирина Шейк показала обольстительный образ после показа

В Милане прошел эффектный показ новой коллекции Versace, где в конце шоу Донателла Версаче сделала настоящий сюрприз – на подиум вышла Дженнифер Лопес в культовом платье с принтом "джунглей". От люксового бренда также вышла российская супермодель Ирина Шейк.

После показа Ирина Шейк переоделась в соблазнительное блестящее миниплатье коричнево-золотого оттенка от Versace.

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Модель дополнила свой "аутфит" золотыми серьгами от бренда Донателлы. Завершили look звезды стильные остроносые босоножки на шпильках желтого цвета



Ирина Шейк / Getty Images



Ирина Шейк / Getty Images

В рамках миланской недели моды Ирина Шейк прошлась на подиуме от ряда дизайнеров. Однако соблазнительной модель выглядела в красном платье Versace с очень короткой длиной и глубоким декольте.

"Люблю тебя, сестра Донателла Версаче. Ваша российская поклонница Ирина", – обратилась Шейк в Instagram к Донателле Версаче.



Ирина Шейк / Getty Images