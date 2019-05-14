В элегантном платье и на каблуках: королева Испании пришла на торжественный парад

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Королева Летиция на параде в Мадриде
Королева Летиция на параде в Мадриде / Instagram / @reinaletiziaofficial

Испанская королева Летиция подтвердила свой негласный статус "иконы стиля". Ее Величество привлекла внимание всех участников торжественного парада, примерив элегантное приталенное платье.

Ежегодно в Испании отмечают годовщину создания Гражданской гвардии. По традиции, праздник сопровождается торжественным парадом в Мадриде с участием представителей королевской семьи.

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2019 год не стал исключением. Во время празднования 175-летия со дня создания Гражданской гвардии перед испанцами появились король Филипп VI и его очаровательная жена Летиция. Монархи поздравили военных по случаю такой даты и приняли участие в торжествах.

Но не только появление представителей королевской семьи привлекло большое внимание журналистов к мероприятию. Ее Величество эффектно выделялась на событии благодаря своему утонченному образу. Летиция красовалась в приталенном бело-черном платье со скромной зоной декольте. К элегантному наряду королева Испании подобрала туфли-лодочки на каблуках.

Ее Величество уделила большое внимание аксессуарам, выбрав для публичного выхода светлый клатч и украшения из своей коллекции драгоценностей. В частности, на Летиции виднелись золотое кольцо и серьги в форме цветочных лепестков.

В то же время король Филипп VI предстал перед общественностью в военной парадной форме и белых перчатках. Такой выбор одежды был не случайным, ведь монарх всегда надевает его на события, связанных с гвардией.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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