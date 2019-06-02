В элегантном платье и с обручальным кольцом: Дженнифер Лоуренс засветилась на светской вечеринке

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс не все свободное время уделяет подготовке к свадебной церемонии с Куком Марони. На днях она посетила светскую вечеринку в Нью-Джерси, где все могли увидеть дорогое кольцо, подаренное ей на помолвку.

Первый день лета Дженнифер Лоуренс встретила на шумной вечеринке Veuve Clicquot Polo Classic, организованной в честь открытия сезона. Голливудская актриса стала главной звездной гостьей, поэтому приковала взгляды всех участников мероприятия.

Читайте также: Принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж: первые фото с церемонии

Для публичного выхода 28-летняя звезда выбрала нежное розовое платье от бренда Rosie Assoulin. Элегантный наряд имел цветочный рисунок, который придал женственности образу Дженнифер Лоуренс. К платью актриса подобрала босоножки на каблуках и сделала волнистые волосы и едва заметный макияж.

Однако не изящный образ привлек большое внимание СМИ, а кольцо, которое виднелось на ее безымянном пальце. Согласно фото, драгоценность имеет немалый квадратный камень посередине, стоимость которого оценивают в 100 тысяч долларов.



Дженнифер Лоуренс в Нью-Джерси / Getty Images



Актриса Дженнифер Лоуренс / Instagram / @m_magazin_n

Что известно о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони?

Еще в июне 2018 года в СМИ впервые заговорили об отношениях 28-летней голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс и 34-летнего владельца арт-галереи Кука Марони. С тех пор пара часто попадала в объектив папарацци, демонстрируя на свиданиях особую идиллию. Однако ни Дженнифер, ни Кук не комментировали информации о романе. Видимо, таким образом влюбленные стремились не привлекать лишнее внимание общественности. Такая приватность нравится самой Дженнифер Лоуренс, так как в одном из интервью она откровенно заявила, что публичность мешает ее личной жизни.

В середине мая 2019 года пара отпраздновала помолвку в одном из нью-йоркских ресторанов. Поэтому вскоре Дженифер Лоуренс и Кук Марони торжественно обменяются клятвами.



Дженнифер Лоуренс и Кук Марони​ / People