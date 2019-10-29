В эротическом белье: Рози Хантингтон-Уайтли показала соблазнительный образ – фото

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли представила свою новую коллекцию нижнего белья в рамках коллаборации с брендом одежды Marks & Spencer.

На своей странице в инстаграме Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала снимки, на которых она позирует в соблазнительном белом кружевном комплекте белья.

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Наряд модели дополняют пояс, чулки и подвязка, которую часто примеряют невесты. Одним из комментаторов стала жена Джастина Бибера Хейли, которая написала: "Вау, мне это надо... Но кто может быть горячее тебя? Никто."

"Новая коллекция белья от Рози скоро", – кратко анонсировала выход новой коллекции знаменитость.



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw

Следующим фото, которое разместила Рози, был их с Джейсоном Стэтхэмом "дом мечты". Супруги решили продать свой особняк в Малибу, в стоимость которого входит даже частный пляж.