В юбки из экокожи: как выглядела испанская королева Летиция на официальной встрече в Корее

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Испанская королевская семья в туре Южной Кореи
Испанская королевская семья в туре Южной Кореи / www.gettyimages.com

Одежда из экокожи является самым популярным трендом осенью 2019 года. Представители королевских семей также следят за модой, сочетая актуальные наряды с протоколом относительно одежды. К примеру, королева Испании Летиция продемонстрировала, как можно элегантно выглядеть в кожаной юбке на официальном мероприятии.

После поездки в Японию, король Испании Филипп VI с женой Летицией отправились с двухдневным государственным визитом в Южную Корею.

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В четверг, 24 октября, для встречи с первой леди Республики Корея Юнг Сук на мероприятии с членами стартапа в Корейском агентстве по содействию торговле и инвестициям KOTRA экс-журналистка надела кожаную юбку длины миди вишневого цвета.

Look испанской королевы завершили белая блуза с объемными оригинальными рукавами, клатч в тон юбки и туфли-лодочки на высоком каблуке.


Королева Испании Летиция в Южной Корее​ / Getty Images


Королева Испании Летиция в Южной Корее​ / Getty Images

Добавим, Летиция уже не впервые выходит на публику в кожаной юбке. В 2017-м женщина дополнила элемент гардероба стильно белой рубашкой с черными полосками.


Испанская королева в 2017 году

В 2018 году герцогиня Сассекская выходила в похожей кожаной юбке, но темно-зеленого оттенка. Замечательным сочетанием к ней стала рубашка оливкового цвета и бежевые туфли.


Меган Маркл / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Меган Маркл Летиция, королева Испании
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