В каких фильмах чаще всего можно услышать нецензурную лексику: интересный рейтинг

Голливудские киноленты поражают киноманов разнообразием. От романтических комедий до фильмов о супергероях и триллеров, от которых захватывает дух. Однако часто актеры для усиления своих чувств в кадре употребляют нецензурные слова.

ортал Buzz Bingo подсчитал количество ненормативных слов в кинолентах и составил интересный рейтинг.

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Возглавил список по количеству бранных слов знаменитый фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-Стрит". Кинолента вышла на большой экран в 2013 году и сразу же стала любимой для миллионов. По подсчетам, в фильме с Леонардо Ди Каприо можно услышать 715 бранных слов, что и делает его лидером в списке.



Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" / IMDb

Вторую ступень рейтинга занял криминальный триллер "Неограненные драгоценности" 2019 года. В фильме главную роль сыграл комедийный актер Адам Сэндлер, который с коллегами по ленте употребил 646 нецензурных слов.



Кадр из фильма "Неограненные драгоценности" / IMDb

Тройку лидеров закрыла еще одна работа Мартина Скорсезе – "Казино". Хотя лента вышла в 1995 году, по количеству бранных слов она не уступила современным фильмам. По подсчетам, в фильме с Робертом Де Ниро можно услышать 606 слов ненормативной лексики.



"Казино" от Мартина Скорсезе / IMDb

Кроме этого, в 10-ку фильмов с нецензурными словами вошли "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" (509 слов), "Ярость" (489), "Голос улиц" (468), "Кровавое лето Сэма" (467), "Не глотать" (432), "Бешеные псы" (418) и "Бивис и Батт-Хед обрабатывают Америку" (414).