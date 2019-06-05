В каком платье Иванка Трамп покинула Великобританию: стильные фото с аэропорта

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

37-летняя Иванка Трамп осуществила ряд официальных выходов во время трехдневного тура в Великобританию. Однако пришло время отправляться в следующую командировку. Для перелета в Нидерланды светловолосая модница выбрала яркое летнее платье.

Дочь президента США Иванка Трамп, которая одновременно является его ближайшим советником, составила отцу компанию во время его визита в Великобританию. 37-летняя американка продемонстрировала несколько элегантных выходов, которыми очаровала поклонников. Однако для перелета в Нидерланды Иванка Трамп выбрала легкий летний образ.

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Дочь президента США прибыла в аэропорт Гааги в белом платье из тонкой ткани. Ярким акцентом стали красные цветы, украшавшие одежду по всей длине. На юбке платья был невысокий разрез, который обнажал колени стройной Иванки Трамп. Образ дополнили белые туфли-лодочки, сумка-шоппер в тон и серьги из массивных жемчужин.

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
Источник: LifeStyle 24
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