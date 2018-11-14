В Киев приедут немецкие музыканты Modeselektor: все, что стоит знать о концерте

21 Читати новину українською
Modeselektor
Modeselektor / Пресс-служба

Известные немецкие ди-джеи Гернот Бронзерт и Себастиан Шари, которые входят в коллектив Modeselektor, приедут в Киев. Артисты выступят перед поклонниками 1 декабря.

Все меломаны, которые интересуются берлинским техно и разбираются в мире современной электроники, знают, кто такие Modeselektor. Их творчеством восхищаются многие, а на выступления приходит вокалист культовой группы Radiohead Том Йорк. В интервью артист признался, что музыка ди-джейского дуэта настолько потрясла его, что он начал эксперименты с электронной музыкой. Совместно с Modeselektor Том Йорк записал несколько песен, которые уже покорили мир.

Читайте также: Концерт Стинга в Киеве: стоимость билетов превысила прожиточный минимум в несколько раз

Смотрите клип Modeselektor и Тома Йорка к совместной песне "Shipwreck" (видео):

 

Весь свой материал ди-джеи Ґернот Бронзерт и Себастиан Слое собирают на софте и MIDI-контроллерах, что делает их выступления очень инновационными и эффектными. Украинцы смогут послушать треки музыкантов 1 декабря. Modeselektor отыграют громкий концерт на вечеринке из серии PROMIN’. Согласно анонсу, все участники мероприятия окажутся на андеграундной вечеринке, почувствуют атмосферу легендарных Tresor или Berghain и окунутся в настоящее берлинское техно.

Смотрите клип Modeselektor "Berlin" (видео):

 

Кто такие Modeselektor?Это два берлинских ди-джея, Ґернот Бронзерт и Себастиан Шари, которые встретились на подпольной вечеринке в Берлине где-то в 90-е годы. За годы сотрудничества дуэт записал не много альбомов, но каждый из них по праву можно считать вкладом в развитие немецкой электроники. Что касается музыки, то даже сами Modeselektor не могут охарактеризовать ее одним словом. Кто-то определяет их выступления, как просто "качает", некоторым хватает сказать "О, Modeselektor!", а сами Гернат и Себастиан говорят еще проще: "Мы делаем шум". В их треках есть все: IDM, глитч, электро и хип-хоп.

Теги: Новости Киева Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
сегодня 13:16 Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
252
Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
сегодня 12:56 Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
199
Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
сегодня 10:00 Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
203
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
13 ноября 20:18 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
750
Топ-5 малоизвестных фактов из жизни актрисы Вупи Голдберг
13 ноября 13:15 Топ-5 малоизвестных фактов из жизни актрисы Вупи Голдберг
286
Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
13 ноября 00:01 Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
1711
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук