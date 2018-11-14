В Киев приедут немецкие музыканты Modeselektor: все, что стоит знать о концерте

Известные немецкие ди-джеи Гернот Бронзерт и Себастиан Шари, которые входят в коллектив Modeselektor, приедут в Киев. Артисты выступят перед поклонниками 1 декабря.

Все меломаны, которые интересуются берлинским техно и разбираются в мире современной электроники, знают, кто такие Modeselektor. Их творчеством восхищаются многие, а на выступления приходит вокалист культовой группы Radiohead Том Йорк. В интервью артист признался, что музыка ди-джейского дуэта настолько потрясла его, что он начал эксперименты с электронной музыкой. Совместно с Modeselektor Том Йорк записал несколько песен, которые уже покорили мир.

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Смотрите клип Modeselektor и Тома Йорка к совместной песне "Shipwreck" (видео):

Весь свой материал ди-джеи Ґернот Бронзерт и Себастиан Слое собирают на софте и MIDI-контроллерах, что делает их выступления очень инновационными и эффектными. Украинцы смогут послушать треки музыкантов 1 декабря. Modeselektor отыграют громкий концерт на вечеринке из серии PROMIN’. Согласно анонсу, все участники мероприятия окажутся на андеграундной вечеринке, почувствуют атмосферу легендарных Tresor или Berghain и окунутся в настоящее берлинское техно.

Смотрите клип Modeselektor "Berlin" (видео):

Кто такие Modeselektor?Это два берлинских ди-джея, Ґернот Бронзерт и Себастиан Шари, которые встретились на подпольной вечеринке в Берлине где-то в 90-е годы. За годы сотрудничества дуэт записал не много альбомов, но каждый из них по праву можно считать вкладом в развитие немецкой электроники. Что касается музыки, то даже сами Modeselektor не могут охарактеризовать ее одним словом. Кто-то определяет их выступления, как просто "качает", некоторым хватает сказать "О, Modeselektor!", а сами Гернат и Себастиан говорят еще проще: "Мы делаем шум". В их треках есть все: IDM, глитч, электро и хип-хоп.