В Киеве состоялась премьера исторического фильма "Круты 1918": интересные факты о ленте

17 Читати новину українською
Режиссер фильма – Алексей Шапарев
Режиссер фильма – Алексей Шапарев / Фото из открытых источников

В Украине отмечают День память героев-студентов, погибших в бою под Крутами в 1918 году. В этот же день, 29 января, ровно через 101 год в Киеве состоялся допремьерный показ исторического фильма, который посвящен трагическому событию.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

Читайте также: "Первые киборги": как в Киеве почтили память погибших в бою под Крутами

Премьеру фильма много раз переносили и в итоге решили, что она состоится именно сегодня, 29 января, в день 101 годовщины боя под Крутами.

Что известно про бой под Крутами?Печально известный бой у села Круты в Нежинском районе Черниговской области произошел в конце января 1918 года. Бой происходил около 5 часов между 4-тысячным подразделением русской Красной гвардии под предводительством эсера Михаила Муравьева и несколькими сотнями киевских курсантов и казаков "Вольного казачества". Бой под Крутами стал важным звеном в ходе событий Украинской революции, ведь в основном украинское студенчество смогло задержать врага за 130 километров от Киева. Именно в это время украинская делегация заключала Брестский мирный договор, который спас украинскую государственность.

Интересно, что главный бой, который происходил возле села Круты в Черниговской области, снимали на Черкасщине.

По словам сценариста Константина Коновалова замысел о фильме возник у него еще 10 лет назад. Во время написания сценария Коновалов подробно изучал мемуары Оверка Гончаренко – командира, который воочию видел бой под Крутами и описал его.

Главный герой ленты Евгений Ламах рассказал, какие из сцен давались ему труднее всего.

Когда съемки проходили на улице и был мороз – это было очень трудно. Я не чувствовал своего тела,
– рассказал актер.

В широкий прокат фильм "Круты 1918" выйдет 7 февраля 2019 года.

Смотрите видео: трейлел исторического фильма "Круты 1918"

 

Теги: LifeStyle Новости Киева Кино История
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
сегодня 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 148
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
728
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 528
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 641
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
888
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 884
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук