В Киеве состоялась премьера исторического фильма "Круты 1918": интересные факты о ленте

В Украине отмечают День память героев-студентов, погибших в бою под Крутами в 1918 году. В этот же день, 29 января, ровно через 101 год в Киеве состоялся допремьерный показ исторического фильма, который посвящен трагическому событию.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Премьеру фильма много раз переносили и в итоге решили, что она состоится именно сегодня, 29 января, в день 101 годовщины боя под Крутами.

Что известно про бой под Крутами?Печально известный бой у села Круты в Нежинском районе Черниговской области произошел в конце января 1918 года. Бой происходил около 5 часов между 4-тысячным подразделением русской Красной гвардии под предводительством эсера Михаила Муравьева и несколькими сотнями киевских курсантов и казаков "Вольного казачества". Бой под Крутами стал важным звеном в ходе событий Украинской революции, ведь в основном украинское студенчество смогло задержать врага за 130 километров от Киева. Именно в это время украинская делегация заключала Брестский мирный договор, который спас украинскую государственность.

Интересно, что главный бой, который происходил возле села Круты в Черниговской области, снимали на Черкасщине.

По словам сценариста Константина Коновалова замысел о фильме возник у него еще 10 лет назад. Во время написания сценария Коновалов подробно изучал мемуары Оверка Гончаренко – командира, который воочию видел бой под Крутами и описал его.

Главный герой ленты Евгений Ламах рассказал, какие из сцен давались ему труднее всего.

Когда съемки проходили на улице и был мороз – это было очень трудно. Я не чувствовал своего тела,

– рассказал актер.

В широкий прокат фильм "Круты 1918" выйдет 7 февраля 2019 года.

Смотрите видео: трейлел исторического фильма "Круты 1918"