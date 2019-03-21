В Киеве стартовала детская Неделя моды: Фреймут, Решетник и другие звезды открывали показ

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Ольга Фреймут на детской Неделе моды
Ольга Фреймут на детской Неделе моды / Пресс-служба

Детская Неделя моды (Junior Fashion Week) стартовала в Киеве в четверг, 21 марта. Дата открытия модного мероприятия была выбрана не случайно – именно тогда отмечают Всемирный день людей с синдромом Дауна. Поэтому открывать Junior Fashion Week пришли "дети солнца", которых поддержали такие украинские звезды как Ольга Фреймут, Григорий Решетник, Геннадий Попенко и другие.

Для отмечания Всемирного дня людей с синдромом Дауна очень символично было выбрано 21 марта. Ведь причиной синдрома Дауна является 21-я хромосома, которая имеется в трех копиях. Организаторы Junior Fashion Week решили присоединиться ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна и устроили открытие детской Недели моды именно в этот день, приобщив к нему "детей солнца" и украинских звезд.

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На сотрудничество согласились украинские телеведущие Ольга Фреймут, Григорий Решетник, Надежда Матвеева, Тимур Мирошниченко, Марыся Горобец и Мария Орлова, прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор, музыкант Роман Бахарев (Bahroma), актер Геннадий Попенко, звезды сериала "Школа" Андрей Бойко и Мария Кондратенко и дизайнер Елена Бурба.

Основательница детской Недели моды Наталья Коваленко утверждает, что целью модного мероприятия было показать, что "солнечные дети" не отстают в интеллектуальном развитии, а также они одарены не меньше, чем обычные.

Мы хотели показать, что несмотря на распространенное в обществе мнение о неспособности детей с синдромом к классическому обучению, они могут освоить не только навыки ухода за собой, но и более сложные действия, включая участие в модных показах и выход на подиум,
– заявила Наталья Коваленко.

Дитячий тиждень моди
Геннадий Попенко на детской Неделе моды / Пресс-служба

 

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Теги: Дети и несовершеннолетние Неделя моды Ольга Фреймут Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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