В Киеве зажгли главную елку страны: фото и видео

В столице Украины на Софийской площади официально зажгли главную елку страны в День святого Николая, 19 декабря.

Интересно, что 25-метровую елку украшает более 1,5 тысячи игрушек и 3 км гирлянд, а также сотни фонариков холодного белого цвета.

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В этом году она особенная: вокруг нее, кроме динамической световой конструкции появится экран, через который посетители ярмарки смогут передать поздравления. Вся елка облечется в тысячи ярких фонариков холодного белого арктического цвета. Некоторые из них будут иметь уникальную форму кристаллов длиной – 35-50 сантиметров,

– накануне рассказали организаторы в Folk Ukraine.

В Киеве зажгли елку на Софийской площади: смотрите видео:

В Киеве зажгли главную елку / Виктория Руденко / Эспрессо

Предлагаем просмотреть фото пользователей из сети, которые стали свидетелями, когда зажгли главную елку страны.

В Киеве зажгли главную елку / Instagram-сторис

В Киеве зажгли главную елку / Instagram-сторис

В Киеве зажгли главную елку / Instagram-сторис

В Киеве зажгли главную елку / Instagram-сторис

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что темой главной елки Украины 2019 года будет северное сияние, а новогодний городок оформят в стиле картин украинской художницы Марии Примаченко. Праздничную красавицу установят на Софийской площади в Киеве. Также, в этом году она может быть искусственной.