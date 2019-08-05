В классической рубашке и штанах цвета хаки: Мелания Трамп примерила casual образ-Фото

Жена президента США Дональда Трампа Мелания является стильным примером для многих модниц во всем мире. Американская первая леди демонстрирует, как можно роскошно выглядеть не только в изысканных дизайнерских платьях, а и в обычном casual образе, который сможет повторить любой.

В воскресенье, 4 августа, президентская чета попала в объективы фотографов, когда выходила из своего самолета. Дональд Трамп и Мелания шагали в Белый дом.

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Для выхода бывшая модель надела брюки оттенка милитари, которые соединила с классической голубой рубашкой и туфлями лодочками на высоких шпильках оливкового цвета. Для завершения образа Мелания примеряла солнцезащитные очки-авиаторы и сделала традиционную объемную укладку с локонами.

При этом Дональд Трамп сделал акцент на яркий галстук в сине-красных цветах, дополнив синий костюм.



Дональд и Мелания Трамп / Getty Images

Добавим, что такая рубашка и брюки (более популярные черного цвета) является базовой одеждой в гардеробе. Поэтому такой образ первой леди США возможно повторить каждому.



Дональд и Мелания Трамп / Getty Images



Дональд и Мелания Трамп / Getty Images