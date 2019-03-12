В клетчатом пальто и сапогах: образ Сары Джессики Паркер в стиле Керри Брэдшоу

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Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер / www.gettyimages.com

Звезда сериала "Секс в большом городе", голливудская киноактриса Сара Джессика Паркер, которая снимается во втором сезоне сериала "Развод", засветила очередной стильный образ в Нью-Йорке.

В сериале Паркер играет главную героиню Фрэнсис, которая очень похожа на звезду "Секс в большом городе" Керри Брэдшоу. А все потому, что также живет в большом городе, имеет отличный вкус в одежде и размышляет об отношениях мужчин и женщин. Героиня переживает кризис семейных отношений и пытается справиться с проблемами в карьере.

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Папарацци сфотографировали Сару Джессику Паркер в образе Фрэнсис, которая одета в длинное клетчатое пальто, синюю блузку с принтом, миди-юбку в клеточку и высокие серые сапоги на каблуках.

Сара Джесіка Паркер
Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джесіка Паркер
​Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер
​Сара Джессика Паркер / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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