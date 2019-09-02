В комбинезоне с глубоким декольте: Тина Кунаки посетила гала-вечер Armani Beauty

На ежегодном Венецианском кинофестивале прошел гала-вечер Armani Beauty, на который пришли Барбара Палвин, Сара Сампайо, Мэдисон Райан, Кейт Бланшетт, Изабель Юппер, Катрин Денев и другие звезды. Среди них – 22-летняя жена Венсана Касселя Тина Кунаки.

Немало внимания приковано к треугольнику "Моника Беллуччи – Венсан Кассель – Тина Кунаки". Сначала французский актер посетил с молодой женой премьеру фильма Романа Полански "Офицер и шпион". Впоследствии мужчина встретился с бывшей женой Беллуччи, когда представлял фильм "Необратимость" (Irréversible), где они сыграли главные роли.

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Венсан и Моника после развода сохранили дружеские отношения. Как известно, актеры 17 лет встречались и 12 жили в браке, в котором родилось двое детей. Во время их совместного выхода на красной дорожке Тина Кунаки посетила другое мероприятие, организованное Armani Beauty.

Для выхода модель надела бархатный комбинезон с эффектно подчеркнутым декольте и объемным капюшоном. Дополнением роскошного образа стали драгоценные украшения, сделанные в зеленых оттенках.



Тина Кунаки / Instagram / @armani



Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey



Кейт Бланшетт и Изабель Юппер / Instagram / @armani



Актриса Алессандра Мастронарди​ / Instagram / @armani