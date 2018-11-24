В комнате с Вайнштейном я не боялась: Леа Сейду снялась для глянца и дала откровенное интервью

Известная французская актриса Леа Сейду, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "007 Спектр", снялась в новой фотосессии для декабрьского номера итальянского глянцевого журнала Marie Claire.

В съемке для глянца Сейду позировала в объективе фотографа Альваро Беамуда Кортеса в брендовой одежде от Louis Vuitton. А в интервью изданию Marie Claire Italia Леа рассказала о карьере и методах воспитания годовалого сына Жоржа, который родился 18 января 2017 года.

Читайте также: 12 лет вместе: "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол рассталась с отцом двух своих детей

По словам актрисы, начинать карьеру во Франции сложнее, чем в США.

Здесь (во Франции – 24 канал) всех судят, особенно в начале карьеры. В то же время в США вы можете расти: конечно, падение может быть таким же быстрым. Я всегда старалась выбирать сердцем, поэтому довольна своим путем, и не жалею. Я допускала ошибки, но это случается у всех, когда вы пытаетесь учиться,

– призналась она.



Леа Сейду / Marie Claire Italia

Последняя работа Сейду – роль жены командора в фильме "Курск" режиссера Томаса Винтерберга, в котором говорится о трагедии российской подводной лодки Курск, которая затонула в 2000 году. На съемочной площадке находился и ее маленький первенец.



Леа Сейду / Marie Claire Italia

"Я хочу, чтобы мой ребенок имел свою личность, поэтому считаю, что ему лучше быть воспитанным не только матерью. Я хочу, чтобы он путешествовал, чтобы общался со многими людьми. Для меня, например, полезно иметь дело с большим количеством людей, я чувствую себя более уверенно. Даже в этой комнате с Вайнштейном я не боялась, и это помогло мне отреагировать. Сегодня я вижу, что мужчины боятся женщин, но я хочу, чтобы мой сын понял их", – добавила Леа.



Леа Сейду / Marie Claire Italia

Напомним, Леа Сейду призналась, что стала одной из жертв сексуального домогательства Харви Вайнштейна. По ее словам, во время их знакомства на модном показе Вайнштейн произвел на нее положительное впечатление. Однако эта история не имела хорошего продолжения. Актрису, как и других своих жертв, продюсер пригласил в свой гостиничный номер, чтобы выпить, и она испугалась отказать Вайнштейну. После чего Сейду пришлось защищаться от него.