В короткой блузке и виниловых штанах: пышнотелая Эшли Грэм показала стильный образ

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / www.gettyimages.com

Одна из самых востребованных plus-size моделей Эшли Грэм посетила шоу шоу Phillip Lim в Нью-Йорке и продемонстрировала, как можно превратить повседневную одежду в яркий аутфит для светского мероприятия.

Для выхода Эшли примерила черную блузу с декольте, которую совместила с обжатыми виниловыми штанами и бежевыми остроносыми босоножками на каблуке.

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Из украшений Грэм выбрала только серьги и сделала яркий макияж с акцентом на глазах.

Ешлі Грем
Эшли Грэм/ Getty Images

Ешлі Грем
Эшли Грэм на светском мероприятии / Getty Images

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Getty Images

Ешлі Грем

Эшли Грэм на светском мероприятии / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Эшли Грем
Источник: 24 канал
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