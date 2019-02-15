В короткой блузке и виниловых штанах: пышнотелая Эшли Грэм показала стильный образ

Одна из самых востребованных plus-size моделей Эшли Грэм посетила шоу шоу Phillip Lim в Нью-Йорке и продемонстрировала, как можно превратить повседневную одежду в яркий аутфит для светского мероприятия.

Для выхода Эшли примерила черную блузу с декольте, которую совместила с обжатыми виниловыми штанами и бежевыми остроносыми босоножками на каблуке. Читайте также: Такие же счастливые и влюбленные: пышнотелая модель Эшли Грэм показала архивные фото с мужем Из украшений Грэм выбрала только серьги и сделала яркий макияж с акцентом на глазах.

Эшли Грэм/ Getty Images

Эшли Грэм на светском мероприятии / Getty Images

Эшли Грэм / Getty Images Эшли Грэм на светском мероприятии / Getty Images