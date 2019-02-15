В короткой блузке и виниловых штанах: пышнотелая Эшли Грэм показала стильный образ
Одна из самых востребованных plus-size моделей Эшли Грэм посетила шоу шоу Phillip Lim в Нью-Йорке и продемонстрировала, как можно превратить повседневную одежду в яркий аутфит для светского мероприятия.
Для выхода Эшли примерила черную блузу с декольте, которую совместила с обжатыми виниловыми штанами и бежевыми остроносыми босоножками на каблуке.
Читайте также: Такие же счастливые и влюбленные: пышнотелая модель Эшли Грэм показала архивные фото с мужем
Из украшений Грэм выбрала только серьги и сделала яркий макияж с акцентом на глазах.
Эшли Грэм/ Getty Images
Эшли Грэм на светском мероприятии / Getty Images
Эшли Грэм / Getty Images
Эшли Грэм на светском мероприятии / Getty Images
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии