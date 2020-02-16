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В коротком платье-пиджаке: беременная Джамала поразила необычным образом

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Беременная Джамала пришла на радиоэфир / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая на днях объявила о своей второй беременности, поразила образом для публичного выхода. Артистка примерила так называемое платье-пиджак, которое дополнила ярким ремнем.

В разгар Национального отбора Евровидения-2020 немало звезд комментируют шоу и делятся своими впечатлениями в сети. Исключением не стала и певица Джамала, которая согласилась поделиться мыслями относительно второго полуфинала конкурса.

Важно: Джамала во второй раз станет мамой

На радиоэфир артистка решила надеть эффектный наряд из своего гардероба. Соответствующими снимками она поделилась на официальной инстаграм-странице. Джамала предстала в коротком платье-пиджаке, которое имело стильный крой. К монохромному образу звезда подобрала колготки и массивную обувь на платформе. А вот ярким акцентом в виде Джамалы стал неоновый тканевый ремень, который она завязала на талии. Именно этот аксессуар, по словам дизайнера Андре Тана, является актуальным в 2020 году.

В этом году пояса актуальны как никогда! Их смело можно носить с рубашками, жакетами, платьями и даже свитерами oversize и куртками! Тем более, надо же как-то соответствовать тенденциям oversize стиля и при этом выглядеть женственно! Сейчас в тренде все варианты ремней и поясов,
– рассказал Андре Тан.

Фешн-совет от дизайнера Джамала ярко продемонстрировала в своем образе. Артистка выглядела стильно, чем привлекла внимание всех поклонников в сети.

Співачка Джамала продемонструвала трендовий образ Певица Джамала продемонстрировала трендовый образ / Instagram / @jamalajaaa

Стильний вихід Джамали
Стильный выход Джамалы / Instagram / @jamalajaaa

Джамала прокоментувала Нацвідбір Євробачення-2020 Джамала прокомментировала Нацотбор Евровидения-2020 / Instagram / @jamalajaaa

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Джамала Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода
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