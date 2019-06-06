В кожанке на голое тело: Кэндис Свейнпол сексуально украсила обложку Vogue

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Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices

30-летняя южноафриканская модель Кэндис Свейнпол снялась для лицевой страницы итальянской версии популярного журнала о моде – Vogue. "Ангел" Victoria's Secret примеряла пикантный образ для летней съемки.

Знаменитая южноафриканская топ-модель, которая мотивирует миллионы поклонников в Instagram, в свои 30 лет может похвастаться невероятно стройными формами. Так, из-за ее идеальных форм Кэндис Свейнпол часто позирует на обложках журналов обнаженной и является одним из "ангелов" бренда Victoria's Secret.

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Очередная фотосессия белокурой супермодели состоялась в эпатажном и одновременно сексуальном стиле. Кэндис Свейнпол позировала перед камерой американского фотографа Стивена Майзеля в кожаной оранжевой куртке, которую надела на голое тело. На "низ" Кэндис Свейнпол надела черные широкие трусики с высокой посадкой, а дополнила образ большим количеством массивных аксессуаров. Пышная прическа Кэндис была поднята вверх, а глаза искусно подведены темным карандашом.

Кендіс Сванепул
Кендис Свейнпол для итальянского Vogue / Instagram / @angelcandices

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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