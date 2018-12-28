В кожаных лосинах: сеть обсуждает странный образ Мелании Трамп

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания вернулись в Вашингтон после неожиданной поездки на американскуювоенную базу в Ираке.

Президентский вертолет Marine One приземлился вблизи Белого дома ночью, однако первая леди США и в это время не упустила возможность продемонстрировать стильный аутфит.

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Мелания Трамп надела теплое изумрудное пальто Prada, которое дополнила кожаными лосинами светло-коричневого цвета с балетками Christian Louboutin в тон.

В ответ на такой образ некоторые пользователи в сети решили, что на жене Трампа есть только верхняя одежда.



Дональд и Мелания Трамп / Getty Images



Дональд и Мелания Трамп / Getty Images



Дональд и Мелания Трамп / Getty Images