В красном латексе: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом в провокационном образе

Британская модель Деми Роуз в своей 24 свела с ума миллионы людей в социальной сети Инстаграм. На днях девушка продемонстрировала очередной горячий образ.

На своей странице в Инстаграме британка опубликовала два новых снимки, на которых она позирует в латексном пальто красного цвета. Сексапильности образу придает то, что Деми Роуз примерила наряд на голое тело, засветив свою пышную грудь.

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Деми снялась перед объективом фотографа, который известен под именем STILL VIKA. На кадрах модель соблазнительно смотрит на камеру и демонстрирует латексные перчатки в тон.

"Ты можешь смотреть, но не трогать", – добавила в подписи Роуз.

В течение суток снимки собрали более 279 тысяч лайков и тысячи комментариев. Пользователи в сети поражены соблазнительным снимком, поэтому делают модели комплименты: "Красиво", "Очень горячо" и другие.