В красном облегающем платье: испанская королева Летиция ошеломила манящим образом

Во вторник, 1 октября, испанская королева Летиция и король Филипп VI стали гостями празднования 30-летнего юбилея газеты El Mundo. Мероприятие прошло в Westin Palace в Мадриде.

Королева Испании давно получила неофициальное звание "иконы стиля". 47-летняя экс-журналистка умеет правильно одеваться для каждого выхода. Так, Летиция может появиться на публике днем в удобной одежде демократичных марок, а вечером поразить роскошными "аутфитом".

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Для торжественного выхода жена короля Испании подготовила очень эффектный образ, который поразил всех поклонников. Летиция появилась в облегающем миди-платье вишневого цвета с открытыми плечами, которое подчеркнуло стройную фигуру 47-летней экс-журналистки.

Дополнили потрясающий look Летиции босоножки на высоком каблуке металлического оттенка и золотой клатч. Не менее яркими были вечерний макияж с акцентом на глазах и голливудская укладка.



Король Филипп VI и его жена Летиция / Getty Images



Испанская королева Летиция / Getty Images