В красном платье и на высоких каблуках: Меган Маркл очаровала поклонников стильным образом

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Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram / @swedishbritishfamilyroyal

Герцогиня Сассекская вместе со своим мужем принцем Гарри, рядом с которыми была усиленная охрана, прибыли в Марокко. Для светского появления беременная Меган Маркл выбрала яркое платье и, как всегда, любимые высокие каблуки.

После шумной вечеринки в Нью-Йорке, которая называется baby shower, Меган Маркл вернулась к своим королевских обязанностям. В субботу, 23 февраля, герцоги Сассекские приземлились в Марокко, где началось их трехдневное прибывание в гостях у принца североафриканской столицы Мулайе Хасана.

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Для первого дня официального визита беременная Меган Маркл выбрала ярко-красное платье до колен с элегантной накидкой от Valentino. Ее волосы как всегда были собраны в пучок, а из аксессуаров сверкали только бриллиантовые серьги от Natalie Marie. Образ герцогини дополнили бежевые туфли-лодочки и клатч от Valentino.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл и принц Гарри в Марокко / Instagram / @royal.addicted

Меган МАркл
Меган Маркл в Марокко / Instagram / @royal.addicted

Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри в Марокко / Instagram / @royal.addicted
 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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